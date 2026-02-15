El Govern promueve pruebas piloto con incentivos para los CAP para agilizar las bajas laborales sin penalizar los centros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern está promoviendo pruebas piloto para mejorar la gestión de las bajas laborales en los centros de atención primaria (CAP). Según ha informado el Departamento de Salud, se trata de pruebas voluntarias que no tendrán penalización en la financiación de los CAP y que tienen el objetivo de reducir el tiempo de diagnóstico de las personas en situación de baja. Consistirán en incentivos para los centros que consigan acortar la duración de estas bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes. El Govern defiende que así se quieren evitar casos como tener que pasar cinco meses de baja para obtener un diagnóstico en situaciones no graves. También añade que en cualquier caso las incapacidades temporales se otorgarán "siempre bajo criterio médico".

La conselleria ya ha empezado a informar los CAP de este escenario, según ha publicado este domingo SER Catalunya, que detalla que cada centro mantendrá su presupuesto y en todo caso recibirá un suplemento de un 5% si se consiguen los objetivos fijados. La duración óptima de las bajas, subraya a la Generalitat, viene marcada por el gobierno estatal a través de la Seguridad Social.