Rescatan a un esquiador arrastrado por una avalancha a la Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este domingo al mediodía a un esquiador que se ha visto arrastrado por una avalancha a la Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà. El aviso se ha recibido a las 12.29 horas en la zona de la Mata de Estaon -por encima de los 1.500 metros- cuando el esquiador se ha visto sorprendido por el alud y ha quedado atrapado y con heridas en una pierna. Un helicóptero de los Bomberos -con efectivos de los GRAE y médico del SEM- se ha desplazado a la zona de difícil acceso y ha evacuado al esquiador hasta el núcleo de Estaon. En paralelo, los Bomberos también han trabajado en el rescate de un ciclista que ha quedado herido de gravedad después de chocar con un árbol en un sendero junto a la masía de Ca n'Amat, en Gavà (Baix Llobregat).

El aviso del siniestro se ha recibido a las 08.49 horas y el hombre ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Bellvitge. Han participado en el rescate dos dotaciones terrestres y el helicóptero de los Bomberos y tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).