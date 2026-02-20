Animac se estrena con concursos y proyecciones internacionales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Durante la mañana de ayer arrancó en La Llotja de Lleida la 30ª edición de Animac, con actividades para público profesional y escolar. La jornada incluyó el primer encuentro de networking de Òrbita25, asociación leridana que conecta a artistas digitales, creadores audiovisuales y desarrolladores de videojuegos de Ponent. En la Sala 2 se presentaron los proyectos del concurso Animac Pro. Incubator, donde doce propuestas, como 4Crims de Ignasi Tarruella, El gran delirio de Max de Álex Martínez Ruano y Matías Tolsà Montedoro, y la luz de María Ramos, compitieron por el Premio Incubator, dotado con 2.000 euros. La programación continuó con proyecciones de cortometrajes internacionales dentro de Futur Talent 1, incluyendo títulos como Le plongeon (Francia), Né una né due (Italia) o Mereneläviä (Finlandia), mostrando el talento emergente de alumnos de distintas escuelas audiovisuales del mundo.