Animac celebra treinta años con 230 films

Photocall inaugural de Animac en el vestíbulo del Teatre de la Llotja con autoridades, organizadores e invitados a la gala de la 30 edición. - PAU PASCUAL PRAT

La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac celebró anoche en la Llotja de Lleida la gala inaugural de su 30 edición, con entrega de premios honoríficos y un homenaje a los impulsores del certamen, hace tres décadas. Hasta el domingo, Animac ofrecerá una amplia programación de actividades y la proyección de 230 films.

El 'cambio' es el lema con el que Animac inauguró ayer en la Llotja de Lleida su 30 edición. En realidad, en inglés –'Things Change'–, para demostrar el carácter internacional de la Mostra de Cinema d'Animació de Catalunya. Reflexionar sobre el 'cambio' como elemento inherente al cine de animación y al mundo contemporáneo. Esta es la propuesta del certamen cinematográfico, que proyectará hasta el domingo hasta 230 films, la mayoría cortometrajes. Pero si hay algo que nunca cambia desde aquel primer Animac de 1997 ('heredero' del Cinemàgic de 1996) es el éxito de convocatoria de la jornada inaugural. Con photocall incluido en el vestíbulo del Teatre de la Llotja y conducción de la gala a cargo del periodista, fotógrafo y creador de contenidos en redes Xavi Menós. El público pudo disfrutar de la pieza audiovisual Locus, una performance creada en exclusiva para celebrar estos 30 años a cargo del innovador colectivo artístico Hamill Industries, la ‘marca’ con la que trabaja el dúo barcelonés Pablo Barquín y Anna Díaz.

Aunque, sin duda, el momento más emotivo de la gala inaugural fue la celebración del aniversario con los primeros responsables del certamen en el escenario. Antoni Llevot, que durante quince años había sido director de la Escola Municipal de Belles Arts, fue el impulsor como concejal de Cultura de la Paeria de dar vida a este festival hace tres décadas, acompañado por dos de sus entonces antiguos alumnos, Jordi Alfonso y Joan Pena. “Animac nació muy pequeño, como un bebé, pero siempre ha tenido y ha conservado un alma que lo ha hecho especial”, afirmó Llevot con emoción, antes de desear “¡larga vida a Animac!”.

El ‘cambio’ también se notó en una gala por primera vez sin dicursos políticos, que culminó con la proyección del corto Éiru, nominado al Oscar.

Nora Twomey y Andreas Hykade, dos creadores con muchas estrellas

La sesión inaugural de Animac contó con dos protagonistas de prestigio del cine de animación, la irlandesa Nora Twomey (Cork, 1971) y el alemán Andreas Hykade. Towmey recibió el Premi Honorífic de manos de la cineasta británica Joanna Quinn. “Es un gran honor, especialmente en el 30 aniversario de Animac”, afirmó esta directora, guionista, productora y actriz de doblaje, socia y directora creativa de Cartoon Saloon, un estudio de animación reconocido internacionalmente, con films nominados al Oscar y los Globos de Oro. En 2022 dirigió My Father’s Dragon para Netflix.

Por su parte, el diseñador de personajes de animación Carles Grangel entregó el Premi Animation Master a Andreas Hykade (Altötting, Baviera, 1968), con más de 30 años de trayectoria y una veintena de producciones para cine y televisión, entre su etapa de trabajos en Londres como posteriormente en Stuttgart. Como profesor de animación, también ha impartido su magisterio en la Universidad de Harvard. “De joven fui a un festival de animación y este arte me atrapó y decidí dedicarle mi vida”, recordó. La directora de Animac, Carolina López, dio paso a una de las sorpresas de la velada, el francés Ron Dyens, productor del film de animación Flow, ganador del Oscar el año pasado, y del corto Butterfly, nominado este 2026 los premios de Hollywood, que felicitó los 30 años del certamen.