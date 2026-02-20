‘Morralet lingüístic’ para todos los bebés de 2026 del Pallars

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Associació Cultural Cambuleta, en colaboración con los consells comarcals del Pallars Sobirà y del Pallars Jussà, regalará un Morralet lingüístic a todos los bebés nacidos en estas dos comarcas durante el 2026. El proyecto, presentado ayer en Sort, tiene como objetivo fomentar el vínculo de las familias con el pallarés y promover su uso y estima. “Si el catalán está en regresión, el pallarés aún más. Fomentar su uso ayudará a que los niños conozcan mejor sus orígenes”, destacó Ramon Jordana, presidente del consell comarcal del Pallars Jussà. Este morralet consiste en una bolsa con diversos artículos, como un cuento en pallarés, un CD de canciones en la lengua local o un babero con una palabra pallaresa impresa.

El nombre del proyecto hace referencia al morral tradicional, la bolsa donde se llevaba la comida antiguamente. El eslogan, Per medrar en pallarès (para crecer en pallarés), tiene como objetivo fomentar la lengua local, tal como explicó ayer Eva Tarragona, de la Asociació Cambuleta. “El proyecto pretende que todos los niños conozcan y hablen el pallarés, uno de nuestros rasgos más singulares”, subrayó. Por otro lado, Carles Isus, presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, detalló que “los niños nacidos en enero o febrero también podrán recoger el obsequio”.