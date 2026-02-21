Animac también estrena premio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La segunda jornada de Animac vivió ayer diversos estrenos internacionales de cortometrajes y películas y también un estreno de premio. La Mostra de Cinema d'Animació de Catalunya otorgó por primera vez el Premi Incubator, dotado con 2.000 euros por la Fundació de les Arts de Lleida, concedido al proyecto Who killed Cock Robin, de la cineasta barcelonesa Romina Martí O’Toole. Este galardón se ha incorporado este año como apoyo a proyectos audiovisuales en desarrollo, producción o postproducción. El proyecto ganador era uno de los once seleccionados en la sección Incubator, cuyos responsables los presentaron el jueves ante un panel de profesionales del sector. Cabe recordar que esta sección de Animac recibió hasta 111 proyectos procedentes de 14 países. Who killed Cock Robin parte de una canción infantil del siglo XV para construir una propuesta con trasfondo social, que cuestiona los mecanismos de poder y las estructuras que se normalizan a pesar de perjudicar a la comunidad. Romina Martí destacó “el contraste entre la apariencia inocente del relato original y la lectura crítica que se despliega” como uno de los ejes centrales de su proyecto. La directora de Animac, Carolina López, explicó que en la elección del jurado pesó “la solidez de esta historia, su trasfondo social y el diseño de personajes, así como su apuesta por una animación dirigida al público adulto, en línea con la voluntad de la Mostra d’Animació de reivindicar este género como una herramienta expresiva que va más allá del entretenimiento infantil”. El jurado concedió asimismo una mención especial al proyecto Volcano, de Adina Oana Enache, Sara Priorelli y Maria Zilli (de la firma de animación francesa Melting Production), valorando “el humor, el diseño de personajes y la mirada crítica al sistema turístico, así como la originalidad y frescura de la propuesta”.

Conferencias

Por otro lado, además de proyecciones en la Llotja y CaixaForum para todas las edades, el público de Animac pudo disfrutar de dos conferencias de estrellas invitadas de esta edición. El francés Ron Dyens, productor del largometraje Flow, ganador del Oscar el año pasado, compartió el proceso creativo de esta película innovadora. Y el cineasta alemán Andreas Hykade, que el jueves recibió en la gala inaugural el Premi Animation Master, reveló las influencias artísticas que ‘construyen’ a un animador.

El Espai Cavallers repasa los 30 años de la imagen del certamen

La galería Espai Cavallers inauguró ayer la exposición 30 anys de la imatge d’Animac, de la mano de los responsables de los carteles, dibujos y publicaciones del certamen en estas tres décadas: Carles Porta, Gina Thorstensen y Rocío Álvarez. La muestra, que abrió al público hace una semana, podrá visitarse hasta el 28 de febrero. Mediante una selección de obra, material de archivo y dibujos preparatorios, el público puede conocer el proceso creativo y evolución gráfica de Animac.