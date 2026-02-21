El leridano Joan Pallé ‘lidera’ el estreno de las nuevas propuestas de la Panera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una nueva instalación del artista leridano Joan Pallé (1989), Els joves infeliços, encabeza las nuevas propuestas expositivas del Centre d’Art Contemporani la Panera de Lleida, que se inaugurarán hoy al mediodía. Pallé mira a la actual sociedad contemporánea y reflexiona en este nuevo proyecto artístico sobre su propia adolescencia y la juventud actual, “trabajando sentimientos como la desesperación, la falta de sentido, el no tener lugar en este mundo”. Pallé acompañó ayer a la concejala de Cultura, Pilar Bosch, y a la directora de la Panera, Roser Sanjuan, en la presentación de la programación de 2026, articulada en tres bloques temporales que se desplegarán hasta enero de 2027 y que consolidan el centro com un espacio de producción, investigación y experimentación artística contemporánea de primer nivel. Bosch felicitó a la Panera por ser “un referente del arte contemporáneo”, que sitúa a Lleida en el mapa cultural estatal e internacional. Sanjuan valoró la participación del centro en eventos de la ciudad como Animac (la exposición de la alemana Julia Ocker que se estrenará hoy en el Espai miniPanera), la Fira de Titelles o el festival Lleida Poesia y la recuperación de las becas Art Situat de producción y residencia y Sala d’Art Jove de libros de artista. Completarán este primer bloque la gaditana Cristina Mejías y el barcelonés Óscar Holloway, así como el proyecto de arte y salud Als marges, de Gemma París, con raíces en Seròs.