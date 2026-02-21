El leridano Jordi Siscart recibe en Barcelona un premio de diseño con IA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El creador visual leridano Jordi Siscart (1983) recogió este mes en una gala en el centro La Laietana Cultural de Barcelona uno de los premios internacionales de diseño con inteligencia artificial, los AI Design Awards, por los singulares retratos de su proyecto ScifiNoveau: The Ornement of the Machine, que lleva desarrollando desde hace un par de años y con el que explora la convergencia entre la estética de la ciencia ficción con la riqueza ornamental del art nouveau y la estética barroca.

Como avanzó SEGRE el pasado 4 de enero, Siscart fue uno de los creadores galardonados en este certamen que distingue a los talentos más brillantes en diseño con IA de todo el mundo, tanto en proyecto de imagen como audiovisuales. El jurado de este premio internacional en la red le otorgó el máximo galardón de la categoría Robots & Animorph. Siscart, afincado desde hace una década en Barcelona, lidera actualmente la estrategia de contenido y los sistemas de comunicación en la firma de servicios One Hub Energy. Con formación en imagen y sonido, hace una veintena de años trabajó en Lleida TV.