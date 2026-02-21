El Talarn Music, con Clara Peya, Judit Neddermann y Paula Valls por el Pallars

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El festival Talarn Music Experience anunció el jueves la ampliación de la programación de este año, en el que celebrará su décimo aniversario, con la incorporación a sus singulares citas de Tasting de tres nombres consolidados de la escena musical catalana como son Clara Peya, Judit Neddermann y Paula Valls en diferentes conciertos por el Pallars Jussà en agosto y octubre. Pero antes, esta primavera, los Tasting arrancarán con dos artistas emergentes: el 3 de abril, la bodega El Vinyer, en Fígols de Tremp, acogerá la actuación de Laaza, mientras que el día 4 será el turno de Roserona en la bodega Miquel Roca, en Sant Cristòfol de la Vall. En verano, otra bodega pallaresa, El Terrer, en Figuerola d’Orcau, acogerá el 8 de agosto la doble actuación de Clara Peya –con su nuevo proyecto Nuca– y de Paula Valls. Finalmente, la programación Tasting culminará el 2 de octubre, en el marco de la Fira Ramadera de La Pobleta de Bellveí, con el concierto de Judit Neddermann, en plena gira de Brota. Cabe recordar que el Talarn Music, del 16 al 18 de julio, contará con La Fúmiga, Buhos y Ginestà, entre otros.