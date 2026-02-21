Recuperan pinturas murales de Avinganya del siglo XIII

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida ha restaurado las pinturas murales del presbiterio románico del monasterio de Avinganya, en Seròs (Segrià), para garantizar la conservación de este patrimonio catalogado como bien cultural de interés local. Los trabajos de mejora han durado tres meses y han consistido en la consolidación de las pinturas y su limpieza, así como en la eliminación de restos de material de restauraciones anteriores. El conservador y restaurador de bienes culturales Ramon Solé explicó ayer que el proceso ha descubierto partes de las pinturas que anteriormente habían quedado “ocultas”, lo que permitirá a los historiadores abordar más estudios sobre estos diseños, “que imitan motivos textiles y lujosos”. Las pinturas están datadas del siglo XIII, momento en que se construyó el presbiterio del monasterio, y son las más antiguas que existen en el conjunto. La intervención ha costado 29.730,57 euros.

En el marco de una visita a este equipamiento religioso-cultural, la diputada del área de Servicios Técnicos de la Diputación, Cristina Morón, consideró que “invertir en historia nos ayuda a fomentar el sentimiento de arraigo en nuestro país” y explicó que a lo largo de este año se prevén obras de rehabilitación, remodelación y adaptación de parte del claustro, les caballerizas y la cubierta, con un coste de 300.000 euros.

Desde la investigación arqueológica del año 1986 hasta la actualidad, en el monasterio de Avinganya se ha intervenido en el interior del templo y del campanario, en las alas norte y oeste, en la posible torre islámica en el este del conjunto monacal, en el edificio del sector meridional de la zona residencial, al sur del recinto claustral y en el exterior del nordeste del edificio.