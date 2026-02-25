La artista leridana Mercè presentará ‘Risc’ en el Sónar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La joven leridana Mercè Segura, de nombre artístico Mercè, fue seleccionada en 2024 por la incubadora de proyectos musicales de Cases de la Música y el primer fruto de esta relación es su primer trabajo discográfico, Risc, un álbum que llegará en junio al festival Sónar en Barcelona, pero que estrenará en directo el próximo 7 de marzo en el Espai Orfeó de Lleida. Con solo 19 años compuso sus dos únicos temas publicados hasta ahora: Runner y Why Emma?, dos piezas de electrónica y pop experimental que le sirvieron para ganar la beca Cases de la Música de 2024. Dos años después, presenta Risc (Luup Records), un trabajo con siete canciones que la propia artista define como “un intento de entender la vida y el mundo”. Una vida que, tras este álbum de debut, Mercè asegura que ahora ya está preparada para vivir. Y lo hará presentando este disco en una de las citas anuales más destacadas de la electrónica y la música experimental como es el Sónar. Será el próximo 18 de junio cuando Mercè estrenará en el festival barcelonés su Show Simulator, la experiencia de directo que la leridana está preparando para disfrutar de esta producción. Pero el estreno ante el público llegará el sábado 7 de marzo en el Espai Orfeó (20.30 h), antes de actuar el día 14 en el Let’s Festival de L’Hospitalet de Llobregat.

Desde el inicio de su trayectoria artística, el proyecto personal de Mercè es una apuesta experimental e introspectiva marcada por la voluntad de exteriorizar un universo interior lleno de capas. En directo, la artista leridana presenta un espectáculo de voz, violín y procesamientos electrónicos en tiempo real, integrado con visuales creados por ella misma. El show contrapone la inmediatez del directo con la introspección del momento de creación, convirtiendo el escenario en un espacio en el que el público puede ver y escuchar la construcción de su propio universo. El resultado es una experiencia de proximidad y vanguardia, extravertida y emocional, que conecta sin concesiones con un imaginario crudo de la Generación Z.