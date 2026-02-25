La cantata ‘L’Espill Encantat’ celebrará su última edición como proyecto escolar

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El proyecto comunitario L’Espill Encantat, una cantata que reúne a cientos de alumnos de los centros educativos de la Segarra, celebrará el próximo mes la última edición dentro de un ciclo de tres años. Será en el teatro Ateneu de Guissona los días 19 y 20 de marzo. De este modo, a partir del próximo curso se dará continuidad a la iniciativa educativa con una nueva propuesta que, según explicó el director del Conservatori de Cervera, Santi Riu, estará relacionada con el Mil·lenari de la capital comarcal.

Esta edición reunirá 443 alumnos de cinco escuelas y cuatro institutos de la Segarra en cinco funciones. Los estudiantes han recibido veinte horas de formación musical y escénica por parte de profesores del conservatorio entre setiembre y diciembre. En enero empezaron los ensayos que “siguen las mismas fases que en una producción profesional para que todo el alumnado se sienta parte de un espectáculo de gran formato”, subrayó Marc Castellà, coordinador de la obra.

Castellà también avanzó que en los próximos meses se presentará un documental dirigido por el cerverino Marc Llorens. En la pieza aparecen hasta cuarenta testimonios de distintos ámbitos que han hecho posible el espectáculo durante estos años.

L’Espill Encantat es una adaptación del poemario Quadern de música, de Jaume Ferran, que se estrenó en Cervera en 2019, coincidiendo con la Capitalitat de la Cultura Catalana y dentro del Festival de Pasqua, con la participación exclusiva de estudiantes del Conservatori. En 2024, se inició un ciclo de tres años dirigido a alumnos de cuarto de primaria y primero de ESO.