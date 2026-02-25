El Magnífic Fest 2026 espera llegar a los 25.000 asistentes con un circuito previo por cinco municipios del Segrià

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Magnífic Fest 2026 prevé alcanzar a los 25.000 asistentes, 3.000 personas más que la edición anterior. El festival celebra su quinto aniversario con una propuesta innovadora que conecta cinco municipios del Segrià a través de un circuito cultural desplegado entre marzo y junio. Love of Lesbian, Lori Meyers y Joan Dausà encabezan el cartel de la cita musical, prevista para los días 19 y 20 de junio en Lleida.

El promotor del festival, Santi Salvador, ha detallado que Aitona, Torres de Segre, Alfarràs y Torrefarrera acogerán actividades que fusionarán música, artes escénicas, agroturismo y gastronomía de proximidad. Esta estrategia busca integrar talento emergente y compañías locales como el Centre de Titelles de Lleida, con propuestas orientadas al público familiar. Salvador ha subrayado que el objetivo es "dar a conocer la cultura, la gastronomía y las tradiciones de Lleida" al 37% de asistentes que provienen de fuera de la demarcación.

Les actuaciones empezarán el 21 de marzo en Aitona, coincidiendo con la floración y la actividad de Fruiturisme. El cartel incluirá Roger Torné, Sin Plan, Jan Nieto, Idília, Luna Orleans y No me llames señorita. El 11 de abril, Torres de Segre acogerá Abril, Xens, Duendes del Parque, Roof Bandits, Monkis y Riner. El 25 de abril, Alfarràs será el escenario de la gran final de la muestra de bandas emergentes STELLART, mientras que el 16 de mayo Torrefarrera celebrará la pre-fiesta oficial del Magnífic.

Programación familiar con compañías locales

Cada municipio ofrecerá el "Magnífic en familia" en formato de vermú cultural, una propuesta construida mayoritariamente con artistas y compañías leridanas. La colaboración con el Centre de Titelles de Lleida aporta contenido específico para las artes escénicas familiares, consolidando esta línea como eje de calidad del festival. Esta apuesta refuerza el compromiso con el talento local y la diversificación de públicos.

Cartel internacional y presupuesto de casi un millón de euros

El presupuesto del Magnífic Fest 2026 llega a los 950.000 euros, una inversión que permite incorporar por segundo año consecutivo un nombre internacional: The Molotovs. El cartel también incluye Tu Otra Bonita, Svetlana, Éxtasisi, Sobrezero, Kitai, Alison Darwin y Rafa Ariño. Como novedad, el jueves 18 de junio se organizará una fiesta de bienvenida gratuita para los poseedores de abono, que tiene un coste de 96 euros. Les entradas por un solo día se pueden adquirir a 56 euros.

Salvador ha manifestado que la "internacionalización" del festival es el camino a seguir y que ya tienen proyectos "en órbita" para futuras ediciones.