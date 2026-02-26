El Magnífic Fest arrancará antes en cuatro municipios del Segrià

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Magnífic Fest de Lleida prevé alcanzar los 25.000 asistentes, 3.000 más que el año pasado, en el quinto aniversario del festival el próximo 19 y 20 de junio, que ayer se presentó de forma oficial con una gran novedad: se abrirá al territorio con un circuito cultural previo en cinco municipios del Segrià. Cabe recordar que el cartel de artistas ya se avanzó en noviembre con nombres como Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, The Molotovs y Rafa Ariño. El portavoz de la organización, Santi Salvador, desveló que entre marzo y junio se desplegarán propuestas previas que combinarán música, artes escénicas, agroturismo y producto Km 0 en Aitona, Torres de Segre, Alfarràs y Torrefarrera. Salvador remarcó la importancia de que el festival sirva para dar a conocer la cultura, la gastronomía y las tradiciones de Lleida al público que viene de fuera. De hecho, un 37% de los asistentes el año pasado eran de fuera de la provincia. Por ello, ahora darán un paso más con cinco citas previas del Magnífic Fest por la comarca. La primera, el 21 de marzo en Aitona, coincidiendo con la floración y la campaña Fruiturisme. Actuarán Roger Torné y Sin Plan (de Lleida), Jan Nieto (Mataró), Idília (Barcelona), Luna Orleans (Barcelona) y No me llames señorita (Riudellots de la Selva). El 11 de abril, en Torres de Segre, será el turno de Abril y Xens (Lleida), Duendes del Parque (Barcelona), Roof Bandits (Ripollet), Monkis (Mataró) y Riner (Manresa). El 25 de abril, Alfarràs acogerá la final del concurso de bandas emergentes Stellart. Y el recorrido finalizará el 16 de mayo en Torrefarrera con una prefiesta oficial del Magnífic. En cada municipio, el público disfrutará también del Magnífic en família, con compañías y artistas de Lleida, junto a algunos invitados de fuera. Esta propuesta, que surge de la colaboración con el Centre de Titelles de Lleida, consolidará la apuesta del festival por las artes escénicas familiares.

Otras de las novedades del Magnífic Fest 2026 –con un presupuesto de unos 950.000 euros– es que arrancará el jueves 18 de junio con una fiesta de bienvenida, con acceso gratuito con abono del fin de semana.