“Todos los días dibujo y escribo”

Josep Vallverdú (Lleida, 1923) habla con la serenidad de quien ha vivido más de un siglo y sigue encontrando cada día un motivo para volver al papel. “Diariamente escribo alguna cosa o dibujo. Es algo que forma parte de mi vida y me sale sin esfuerzo”, explicaba ayer en Balaguer, durante un acto en su homenaje organizado por la editorial La Galera, responsable de la publicación de muchas de sus obras. Tal es su pasión por la escritura que, tras terminar El retorn de Rovelló en 2018, Vallverdú no paró de crear: “Estos últimos años he hecho tres novelas que están en el cajón y que quizás algún día salgan a la luz”.

La sesión de ayer fue una oportunidad para que el autor de Ponent pusiera en valor su obra y su trayectoria literaria, compartiendo anécdotas con los asistentes. Su primer contacto con la literatura fue a través de la traducción, que él define como “una escuela para aprender a escribir”. Esa experiencia le permitió adquirir herramientas que luego aplicó en su prolífica obra: novelas para jóvenes y adultos, poesía, memorias, conferencias, centenares de artículos y traducciones de autores como Jack London, Gianni Rodari u Oscar Wilde. “Empecé a escribir literatura infantil porque en Catalunya nadie lo hacía y autores como yo pusimos la semilla”, señalaba, recordando la importancia de construir un panorama cultural prácticamente inexistente por aquel entonces. En Puiggròs, con poco más de 30 años, escribió su obra más famosa, Rovelló: “Escribí la novela en once ratos, uno cada tarde”, recordaba entre risas. El libro, publicado en 1969 y ganador del Premi Folch i Torres, se convirtió en uno de los clásicos de la literatura infantil catalana y ha acompañado a generaciones de lectores, llegando incluso a televisión. Más de cinco décadas después, Vallverdú ha cerrado la historia del perro más famoso de Catalunya con El retorn de Rovelló, que publicó La Galera el pasado noviembre. Integrando personajes y elementos de otras obras, el autor creó “un universo literario donde todo se conecta, como si cada historia fuera una ficha de dominó”, afirmaba.

Con la sabiduría y el humor que caracterizan su obra desde siempre, añadió que “si algo me ha divertido en la vida es contar historias”. Incluso a sus 102 años, la pasión por escribir sigue siendo su manera de estar en el mundo, con la certeza de que sus historias seguirán inspirando a quienes las descubran.

“El ‘Rovelló’ siempre será un clásico para muchos”

Cuando Vallverdú comenzó a imaginar Rovelló, lo hizo sin un modelo concreto y le pareció “divertido que el protagonista fuera un perro”. La historia nació de manera espontánea y la plasmó desde una pequeña cabaña que él mismo levantó en Puiggròs: “Me hice una caseta de planta baja con troncos y cañas y allí llevé la máquina de escribir”, recordaba.Sobre el nombre del personaje, comentó que “quería algo reconocible en catalán, pero no me inspiré en ningún perro en particular”. Décadas después, al abordar El retorn de Rovelló, Vallverdú quiso mantener la esencia del original, sumando detalles de otras obras suyas como una especie de homenaje a su obra. “Este Rovelló es del siglo XXI, pero siempre será un clásico”, señalaba el escritor de Ponent.

Más de trescientos títulos que han marcado generaciones

Además de Rovelló y El retorn de Rovelló, Josep Vallverdú ha desarrollado una carrera literaria excepcional. A partir de los años sesenta publicó numerosos títulos infantiles y juveniles que lo consolidaron como un referente del género, con obras como Trampa sota les aigües, En Roc Drapaire o En Mir, l’esquirol, algunas de ellas traducidas a varias lenguas. Su producción supera los trescientos títulos, entre novelas para adultos, poesía, memorias, artículos y traducciones de autores, además de su presencia como profesor y divulgador.La calidad y la amplitud de su obra han sido reconocidas con distinciones como la Creu de Sant Jordi, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d’Or de la Generalitat. Asimismo, su figura ha sido honrada con títulos como el de Fill Predilecte de Lleida y la instauración de un premio de ensayo que lleva su nombre en la ciudad.