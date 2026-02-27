El IEI incorpora su fondo bibliográfico al Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El patrimonio bibliográfico y documental del Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI) ya se puede consultar a través del Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), la plataforma que reúne los fondos de todas las bibliotecas universitarias del país y de otras instituciones especializadas. La integración permite que cualquier usuario acceda desde un único punto a todos los materiales del IEI (bibliográficos, hemerogràfics, gráficos y documentales), independientemente del soporte, facilitando la difusión y la consulta. Con eso, el fondo del IEI gana visibilidad dentro del ecosistema bibliotecario catalán y se refuerza el papel como referente en la preservación y la difusión del patrimonio documental de la demarcación de Lleida.

En este sentido, la responsable del Servicio de Patrimonio Bibliográfico y Documental del IEI, Sílvia Farrús, reconoce que el proyecto estaba latente desde hacía muchos años y celebra que finalmente sea una realidad. Con este paso, “ponemos en valor el fondo de la Biblioteca del IEI, que es interesantísimo, y le damos la visibilidad que se merece”. El fondo del IEI aportará al catálogo colectivo de las universidades de Cataluña unos 33.000 registros, de los cuales unos 15.000 son únicos, ya que no están en el catálogo colectivo, destaca Farrús.

Paralelamente, el IEI también ha adoptado el Sistema de Gestión Bibliotecaria Compartido (SGBC), basado en el software Alma, que mejora la organización interna, la catalogación y el acceso a los recursos. Este paso ha requerido la migración completa de datos desde el sistema anterior, Aleph, incluyendo la conversión de los registros bibliográficos al formato internacional MARC21 y la configuración técnica de una nueva herramienta de descubrimiento.

Como institución colaboradora del CCUC, el personal de la biblioteca del IEI ha recibido formación específica para adaptarse a las normas de catalogación vigentes y familiarizarse con las funcionalidades básicas del nuevo sistema de gestión.