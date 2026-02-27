Miki Núñez, con la comida sana

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El cantante Miki Núñez visitó ayer Lleida y el Pla d'Urgell en un acto de homenaje a los comedores escolares que gestiona la empresa Sercodaga, en el marco del proyecto Bo, Sa, d’Aquí, una iniciativa que promueve la alimentación saludable y el consumo de productos de proximidad. Estuvo en el instituto Manuel de Montsuar y el colegio Sant Jordi, en la capital del Segrià, y en el pabellón de El Palau d'Anglesola, que concentró alumnos de una decena de centros educativos del Pla. Núñez defendió la importancia de inculcar hábitos alimentarios saludables desde la infancia y puso en valor el consumo de alimentos de proximidad y de temporada. El cantante señaló que la alimentación ha sido un tema muy presente en su vida y destacó la necesidad de que los escolares conozcan mejor los productos de su entorno y sigan una dieta equilibrada. Por su parte, el presidente del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, subrayó que la prioridad de la institución ha sido garantizar una alimentación saludable en los comedores escolares que gestiona directamente. El gerente de Sercodaga, Joan Vila, explicó que la firma trabaja en unos 40 centros del Pla y el Segrià y que gestiona unos 5.000 menús diarios. También remarcó la apuesta de la empresa por priorizar productos cercanos y de calidad. La jornada sirvió para reivindicar el papel del comedor escolar no solo como un servicio básico para las familias, sino también como un espacio educativo clave para fomentar una alimentación más sana y vinculada al territorio.