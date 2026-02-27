Teatro y música llenarán las calles de Gerb en la última edición del festival De Camp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La población de Gerb, en el municipio de Os de Balaguer, acogerá el 28 de marzo la segunda edición del festival De Camp, que volverá a transformar las calles del pueblo en un gran escenario para el teatro. Nacido en 2025 con la intención de llevar las artes escénicas fuera de los espacios convencionales, el festival regresa con un cartel internacional que incluye siete propuestas artísticas y nueve actuaciones. Entre las compañías participantes, Alexander Theatre acercará a Gerb Alex Barti desde Sonderborg (Dinamarca), Anónima Teatro presentará La Route desde Tressan (Francia) en dos funciones, la Cia Pau Palaus de Arbúcies ofrecerá Embolic, un espectáculo de clown de 45 minutos, Jam mostrará Dragon St., la compañía leridana La Baldufa llevará Zeppelin, Toc de Fusta propondrá la instalación participativa Arrels y DJ Dirty Brown animará la jornada. Las entradas, que están disponibles desde ayer en la web del ayuntamiento de Gerb, son gratuitas para niños de 0 a 3 años, cuestan 5 euros para los niños de 4 a 12 años y 8 euros a partir de los 13 años. La edición de este año arrancará por la mañana con una actuación itinerante gratuita para descubrir el pueblo de Gerb. Además, se ha organizado un almuerzo popular previo al festival, con un precio de 14 euros.