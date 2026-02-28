SEGRE

El escritor leridano Ferran Sáez, con su nuevo libro en La Fatal de Lleida

Redacció

El filósofo, profesor universitario y escritor leridano Ferran Sáez (La Granja d'Escarp, 1964) presentó ayer en la librería La Fatal de Lleida su última publicación, el dietario De totes les coses visibles i invisibles (Pòrtic), en conversación con Laurel Orús. En el dietario, que abarca seis meses, el primer semestre del año pasado, el autor traza un equilibrio entre vivencias personales del día a día y reflexiones que las trascienden.

