El escritor leridano Ferran Sáez, con su nuevo libro en La Fatal de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El filósofo, profesor universitario y escritor leridano Ferran Sáez (La Granja d'Escarp, 1964) presentó ayer en la librería La Fatal de Lleida su última publicación, el dietario De totes les coses visibles i invisibles (Pòrtic), en conversación con Laurel Orús. En el dietario, que abarca seis meses, el primer semestre del año pasado, el autor traza un equilibrio entre vivencias personales del día a día y reflexiones que las trascienden.