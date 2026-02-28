El fondo bibliográfico del IEI ‘entra’ en la universidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El patrimonio bibliográfico y documental del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ya puede consultarse a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), la plataforma que reúne los fondos de todas las bibliotecas universitarias del país y de otras instituciones especializadas. Una base de datos que engloba más de cinco millons de títulos, que dan acceso a más de 12 millones de documentos, entre libros, revistas, audiovisuales y otros tipos de soportes.

Así, la integración permite que cualquier persona usuaria acceda desde un único punto a todos los materiales del IEI (bibliográficos, hemerográficos, gráficos y documentales), independientemente del soporte, facilitando su difusión y consulta. Con ello, el fondo del IEI gana visibilidad dentro del ecosistema bibliotecario catalán y se refuerza su papel como referente en la preservación y difusión del patrimonio documental de las comarcas de Lleida.

En un comunicado del IEI, la responsable del servicio de Patrimonio Bibliográfico y Documental de la institución, Sílvia Farrús, reconoció que el proyecto estaba latente desde hacía muchos años y celebró que finalmente sea una realidad. Con este paso, “ponemos en valor el fondo de la biblioteca del IEI, que es interesantísimo, y le damos la visibilidad que se merece”. El fondo del IEI aportará al catálogo colectivo de las universidades catalanas unos 33.000 registros, de los cuales unos 15.000 son únicos, destacó Farrús.

Paralelamente, el IEI también ha adoptado el Sistema de Gestió Bibliotecària Compartit (SGBC), basado en el software Alma, que mejora la organización interna, la catalogación y el acceso a los recursos, un paso que ha requerido la migración completa de datos desde el anterior sistema, Aleph. Además, como institución colaboradora del CCUC, el personal de la biblioteca del IEI ha recibido formación específica para adaptarse a las normas de catalogación vigentes y familiarizarse con las funcionalidades básicas del nuevo sistema de gestión.