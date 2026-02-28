El K-pop triunfa en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La compañía sevillana La Barbarie debutó hace una década con un musical de tributo a Los miserables, la novela homónima de Victor Hugo, y poco después se adentró en el teatro musical familiar con La bella y la bestia. Pero, sin duda, el montaje con el que está recorriendo todo el país con un éxito desbordante de público es Las guerreras del K-pop, un espectáculo de tributo al fenómeno global del cine de animación y música pop coreana, que se estrenó el año pasado en Netflix y que ya es el film más visto en la historia de la plataforma, con más de 325 millones de visionados. Con este aval, ayer llenó la primera sesión prevista inicialmente en la Llotja de Lleida, que programó una segunda función dos horas y media después, también con un gran éxito de fans. Así, las superestrellas Rumi, Mira y Zoey del supergrupo de K-pop que protagoniza el film de animación se transformaron en actrices y cantantes de carne y hueso en una explosión de música, baile y color en este tributo musical repleto de energía, y con el público entregado y coreando las canciones.