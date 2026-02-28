MÚSICA
Lluís Sánchez estrena la canción ‘Un record de tu’
Después del lanzamiento el año pasado de su primer EP en solitario, Una versió més gastada, el cantante leridano Lluís Sánchez (Artesa de Lleida, 1995), ganador en 2024 de la tercera edición del concurso Eufòria de TV3, regresa ahora con nueva música, iniciando una etapa desde un ámbito más íntimo, con el single Un record de tu. Esta nueva canción marca un cambio de rumbo y plasma a la perfección su evolución y crecimiento como persona y como artista: un mood más sentimental, apostando fuerte otra vez por un sonido más acústico, más pop, que le hace sentir como en casa. Un record de tu habla sobre el dolor de amar, sobre no saber dejar ir y continuar atrapado en el pasado y la nostalgia de lo que un día se llega a ser junto a alguien. Un tema que nace de la necesidad de explicar su momento actual, sin sentir que tiene que demostrar de lo que es capaz.