Revolta Pagesa reivindica que el 20% de voto nulo a las elecciones agrarias “cuestiona” el sistema de representatividad

Revolta Pagesa ha asegurado que cerca del 20% de voto nulo registrado, e impulsado por la entidad, a las elecciones agrarias del viernes “cuestiona” el sistema actual de representatividad del sector. En un comunicado, la organización ha reivindicado la “movilización histórica” del campesinado catalán en las urnas y ha remarcado que más de 2.000 profesionales agrarios optaron por esta opción. El colectivo considera que el resultado evidencia el malestar de una parte del sector con el modelo vigente y reclama abrir un debate para revisarlo y hacerlo “más justo y representativo”. Revolta Pagesa también denuncia “numerosas irregularidades” durante el proceso electoral y reclama más transparencia e igualdad de condiciones para todas las opciones. Unió de Pagesos (UP) ha ganado las elección agrarias con un total de 4.417 votos, que representan un 47% de los votos, con el 100% del voto escrutado, aunque falta el voto por correo. En segundo lugar ha quedado JARC, con 2.822 votos, un 30% del total. Así, UP pasa de 7 a 6 representantes en la Mesa Agraria, y JARC de 3 a 4.

Les otras tres candidaturas, que no obtendrán representación en la Mesa Agraria, son Asaja, con un 11% de los votos, Asamblea Campesina, con un 5%, y la Unión de Pequeños Agricultores, con un 1,9%. Ha habido un 5% de voto en blanco y casi un 20% de voto nulo, 2.317, que era promovido por Revolta Pagesa. La participación ha sido del 54,78%, con 11.709 votantes.