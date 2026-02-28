SEGRE

Susan Sarandon, una estrella reivindicativa en los Goya

La actriz estadounidense Susan Sarandon, ayer en Barcelona. - EFE

EFE

La actriz estadounidense Susan Sarandon, que hoy recogerá el Goya internacional 2026 en la gala del cine español en Barcelona, se emocionó ayer al llegar a la ciudad condal y destacar la “lucidez moral” de España, un país capaz de “denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza”, añadiendo que el presidente Pedro Sánchez está “en el lado correcto de la historia”. Comprometida políticamente, Sarandon lució en la solapa una insignia de apoyo a Palestina.

