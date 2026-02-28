Susan Sarandon, una estrella reivindicativa en los Goya

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La actriz estadounidense Susan Sarandon, que hoy recogerá el Goya internacional 2026 en la gala del cine español en Barcelona, se emocionó ayer al llegar a la ciudad condal y destacar la “lucidez moral” de España, un país capaz de “denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza”, añadiendo que el presidente Pedro Sánchez está “en el lado correcto de la historia”. Comprometida políticamente, Sarandon lució en la solapa una insignia de apoyo a Palestina.