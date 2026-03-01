‘Los domingos’ arrasa en los Premios Goya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que manifiesta a su familia su deseo de entrar en un convento, arrasó anoche en la gala de los 40 Premios Goya celebrada en Barcelona llevándose cinco de las principales categorías, incluidas la mejor película, dirección y guion original de la propia cineasta vizcaína, además de las actrices Patricia López Arnaiz y Nagore Aranburu. Ruiz de Azúa se convirtió en la cuarta mujer en la historia de los Goya en hacerse con el premio a la mejor película tras Pilar Miró, Icíar Bollaín e Isabel Coixet. Por ello, agradeció este reconocimiento a “todas las personas que han entendido que el talento no sabe de género”. Sirât, de Oliver Laxe, la candidata de España en los Oscar y la otra gran favorita de la velada, se hizo con seis estatuillas de carácter técnico. Eso sí, ganó la de mejor producción, a cargo de un equipo liderado por Oriol Maymó y en el que figura el leridano Xavi Font. Este músico, compositor y productor de Bellpuig, afincado en Galicia, ya se llevó un Goya a la producción en 2020 por la película O que arde, también de Laxe. José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Álvaro Cervantes (Sorda) completaron los premios de interpretación. Romería, de Carla Simón, se quedó sin premio. Tenía 6 nominaciones.