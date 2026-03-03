En Lleida también pasa: ¿De dónde viene el furor por las 'Guerreras del K-pop'?

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El furor por Les Guerreras del K-pop (K-pop Demon Hunters) también ha llegado a Lleida. En la Llotja de Lleida se llevó a cabo el pasado 27 de febrero un musical tributo al último éxito de Netflix. La adoración cabe en las Guerreras del K-pop ya se presente desde hace unos meses en la ciudad.

En octubre en el Manga Cono de Lleida se pudieron ver cosplay -la actividad de vestirse y caracterizarse como un personaje- de las tres protagonistas. Durante el mes de enero, además, hubo varias actuaciones de espectáculos de las guerreras en el teatro del colegio Maristas de Lleida. También han sido uno de los disfraces más repetidos este Carnaval en Lleida.

El espectáculo en la Llotja de Lleida llenó la primera sesión prevista y se programó otra dos horas y media después, también con un gran éxito en taquilla. La admiración de los más pequeños para las protagonistas del filme se vio también en los disfraces que muchos llevaban. Se caracteriza por una trenza larga violeta y un conjunto blanco con una chaqueta negra, además de complementos dorados como cinturones y cadenas.

La película más vista de Netflix

Les Guerreras del K-Pop se estrenó el pasado mes de junio en Netflix y no ha parado de batir récords hasta ahora. Uno es que se ha convertido la película en más vista de la plataforma e, incluso, la reestrenaron en los cines con versión karaoke. Muchas de sus canciones han sido tendencia en redes sociales, como TikTok, sobre todo la canción Golden, que ha estado especialmente reconocida para mantenerse en el top 10 de canciones más escuchadas por Billboard -la lista de éxitos musicales más importante de los Estados Unidos- durante más de cuatro semanas seguidas.

La película animada sigue en un grupo de amigas, la Rumi, la Zoey y la Mira, que tienen un grupo de música, de estilo pop coreano y tienen que luchar contra demonios que quieren apoderarse del planeta. Los problemas aparecen cuando los demonios forman otro grupo de pop: los Saja Boys.

Según explicó su creadora a los Golden Globes, último premio que recibieron, "quería crear mujeres reales": que comieran, fueran chapuceros y a la vez con poder y estilo. Describieron su banda sonora al mismo discurso como "una carta de amor a la música", ya que el objetivo era crear una comunidad de gente, acercarse los unos con las otras gracias a esta, y querían que fuera divertida.

A través de canciones y confesiones entre personajes, las populares y aparentemente perfectas guerreras hablan del empoderamiento y la aceptación de uno mismo. El mensaje ha calado mucho entre los jóvenes y eso les provoca admiración.

Eso sí, el final de la historia no es concluyente del todo. Netflix confirmó el retorno de las Guerreras del K-Pop con dos secuelas, un live-action y un musical teatral.

Polémicas

La admiración hacia el éxito de Netflix también ha comportado polémicas. El pasado febrero en Zaragoza se organizó un espectáculo que hacía pensar que estaba sobre las guerreras. Al principio se titulaba 'Idols, la revolución k-pop. Las guerreras del ritmo' y después 'Las guardianas del ritmo, el musical original'. Se modificó también el póster de la función, que al principio era muy similar al de la película. Les familias asistentes se organizaron para reclamar la devolución de las entradas, considerándolo una estafa.