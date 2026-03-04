David Uclés: “Las polémicas son ajenas a mí: yo no me meto, a mí me han metido”

David Uclés firmó decenas de ejemplares de sus novelas a los asistentes tras finalizar la presentación de ‘La ciudad de las luces muertas’.. - AMADO FORROLLA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Las polémicas son ajenas a mí: yo no me meto, a mi me han metido. Y yo intento salir con discreción” de esas trifulcas dialécticas, aseguró el novelista David Uclés, cuyo rechazo a participar en unas jornadas de matiz revisionista sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo Pérez-Reverte provocaron hace unas semanas la ira de los hater tuiteros y mediáticos de la derecha y la ultraderecha.

De hecho, el escritor aseguró que intenta evitar las polémicas. “Nunca critico a un escritor vivo”, aseguró. Eso no obsta para que exprese sus convicciones con claridad. “Sigo leyendo su obra”, dijo en referencia al premio Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa. “Picasso es mi artista preferido, pero tenía un carácter machista y se propasaba con las mujeres”, anotó sobre el artista malagueño, que en su última novela muere suicidado por una licencia del autor. “Era un gran artista pero un gran gilipollas. Se suicida porque la sociedad actual sabe cómo era y no va a pasar a la posteridad como quería. Se suicida [en la ficción] porque lo han pillado”, anota.

En esos casos, y en otros como el del director de cine Roman Polanski (denunciado varias veces por acoso), “intento separar al autor de la obra”, dijo.

Uclés, que remarcó que “las realidades por las que luchamos ya existían” en el siglo pasado, caso de “las tensiones en el colectvo trans”, sí criticó la tendencia de algunos grupos de historiadores por aplicar una narrativa equidistante a la Guerra Civil: “La equidistancia hace daño”.