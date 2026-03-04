David Uclés: “Lleida me vendría bien para ponerme a escribir por la niebla”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Lleida me vendría bien para ponerme a escribir, por la niebla”, señaló ayer el escritor David Uclés en la presentación de su novela La ciudad de las luces muertas en el Museu Morera, en un acto conducido por la directora de SEGRE, Anna Sàez, que completó el aforo de la sala, algo inusual en las convocatorias de este tipo en la capital de Ponent.

“Escribo muy bien en ciudades donde me siento solo. Me gustan las que tienen lluvia y frío, porque me animan a quedarme en casa escribiendo. Lleida me vendría bien para ponerme a escribir por la niebla”, dijo ayer David Uclés, ganador del último Premio Nadal por La ciudad de las luces muertas y autor de la exitosa La península de las casas vacías, en un encuentro con medios antes de la presentación oficial de su último libro en la capital de Ponent.

El acto, conducido por la directora de SEGRE, Anna Sàez, tuvo lugar en la sala de actos del Museu Morera, con el aforo lleno y más de 150 asistentes, algo inusual en convocatorias de este tipo en Lleida.

Esta era la segunda vez que Uclés visitaba la capital de Ponent. La anterior, en diciembre de 2024, fue para presentar La península de las casas vacías. Quizás el recuerdo de esa visita invernal fue lo que le hizo decidirse ayer por un jersey de lana. “Me estáis estafando con lo de la niebla. Como venga la tercera vez y no haya, no me quedo”, bromeó avanzada la presentación.

“Yo quería que os quede la sensación de que la protagonista [de La ciudad de las luces muertas] es Barcelona”, explicó el autor, que se refirió a la novela como “enciclopédica” y “visual” por el intenso trabajo de documentación que tiene en su base y por la técnica de escenas con la que la ha construido.

“Estoy cansado de hacer novelas enciclopédicas”, señaló, y adelantó que ya tiene la estructura de su próximo libro. “Me voy a alejar de lo mágico pero sin irme al realismo” y “no se va a ubicar en un lugar concreto ni los personajes van a tener nombre”, anotó. La escribirá a partir de julio en Venecia y en Praga, donde estará 6 y 18 meses a partir de julio. “Necesito sentirme solo, alejado”, añadió. Y pasar frío, como si hubiera niebla de la que había en Lleida.

“No llevo la boina en la calle, con la boina es imposible salir a la calle en Madrid”, le confesó el escritor David Uclés a la directora de SEGRE, Anna Sàez, en la presentación de la novela La ciudad de las luces muertas ayer en el Museu Morera. Esta le había preguntado por su relación con el éxito al hilo de la figura del personaje leridano del libro, el compositor Enric Granados, y de su amigo el pianista Ricard Viñes, que dejó de interpretar música alemana tras hundir un torpedo germano el barco en el que viajaba el primero. “Es muy bonito que el éxito sea por un trabajo vocacional. Soy un privilegiado”, dijo. No obstante, anotó que esa popularidad también le ha traído cambios. “Si alguien se queda mirándome no sé si me miran y me odian, si me miran y me quieren o si quieren ligar”, dijo. En el libro aparece otro personaje con vínculos leridanos, el escritor inglés George Orwell (pseudónimo de Eric Blair), que pasó por la ciudad de camino a Barcelona tras ser herido como brigadista internacional en el frente de Huesca. “¿La guerra la perdimos todos o unos más que otros?”, le planteó Sàez parafraseando la cita de Rebelión en la granja. “Si tuviera delante a Franco y su séquito les diría que ellos también han perdido la guerra, y se reirían”, indicó. “Los problemas de un país no se pueden resumir en alcanzar el poder y mantenerse en él, y eso es lo que hicieron los franquistas”, añadió.