“David Uclés habría podido llenar una sala de 250 personas”

“A más de cincuenta personas les tuvimos que decir que no quedaba aforo. David Uclés habría podido llenar una sala con capacidad para 250 personas”, señala Joan Roure, responsable de la librería la irreductible de Cappont y organizador de la presentación en Lleida de La ciudad de las luces muertas, que el martes, y conducida por la directora de SEGRE, Anna Sàez, llenó el aforo de la sala de actos del Museu Morera. La afluencia de ayeer miércoles multiplica por cuatro o cinco la de la primera visita de Uclés a Lleida, en diciembre de 2024, para presentar La península de las casas vacías, que congregó a entre 35 y 40 personas, recuerda Roure.

El acto del miércoles viene del de 2024. “No fue algo que cayó en la irreductible porque sí. El autor propuso venir a Lleida porque entonces se sintió bien. Estuvo aquí porque estuvo hace dos años”, indica el librero, quien añade que “la actividad del martes se hace en el Museu Morera porque nosotros y Grup 62 decidimos llevarlo alí para que fuera una sala más grande y pudiera entrar más gente”. Esa relación tiene su origen en la apuesta de la librería por La península de las casas vacías. “El libro funcionó gracias a que muchos libreros apostamos por él y funcionó el boca a oreja”, valora.

¿Y a qué responde esa apuesta? “En marzo de 2024 salió el libro, un tocho de 700 páginas que hablaba de la Guerra Civil en clave de realismo mágico, un género que la gente desconoce o que no le atrae. Pero después de leerlo y ver cómo era empezamos a recomendarlo e hicimos alguna reseña”, explica Roure. El novelista, tras leer alguna de esas piezas, contactó a través de las redes sociales de la librería. “Estaba agradecido y decidido a venir a presentar el libro. Ahí establecimos la relación”, anota.

La siguiente escena viene de suyo: “Cuando preparó la gira le dijo a la editorial que quería hacer una parada en Lleida con nosotros. Eso dice mucho de la persona”, anota el librero, quien sostiene que “el autor tiene un universo de creación extraordinario, seguramente muy por encima de la media. Es indudable que tiene una creatividad excepcional”. Ese autor, que ya trabaja en su quinta novela, afronta a partir de julio, cuando empiece a escribirla, una tesitura inédita: “Hasta ahora había escrito sin tener ningún lector”, explicó el martes. Sus libros estaban escritos antes de publicar el primero.