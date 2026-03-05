David Uclés y Agustí Centelles

Creado: Actualizado:

La librería la irreductible buscó un espacio grande para que la legión de seguidores de David Uclés pudiera asistir a la presentación del libro La ciudad de las luces muertas (Destino) y trasladó el acto del martes al Museu Morera. Como el autor de Úbeda llegó con tiempo pudo hacer una fugaz visita al museo. Uclés quedó muy impresionado con las fotografías que hizo Agustí Centelles del bombardeo sobre la población civil de Lleida del 2 de noviembre de 1937. Con posterioridad, tuvo ocasión de firmarle un libro a la hija de una de las supervivientes de la tragedia y se interesó por la historia de la familia. Han pasado 90 años, pero aún quedan cosas por decir de la guerra, de ahí el éxito de La península de las casas vacías, que ya lleva 300.000 ejemplares vendidos.