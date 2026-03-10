El Festival de Pasqua de Cervera, sin conciertos en el paranimfo

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Del 26 de marzo al 4 de abril, Cervera volverá a ser la capital de la música clásica catalana con la 16 edición del Festival de Pasqua que, por primera vez en su historia, no celebrará ningún concierto en el Paranimf de la Universitat, uno de sus escenarios más emblemáticos. El espacio se precintó a finales de enero por culpa de desprendimientos en la cúpula tras un episodio de fuertes lluvias y desde entonces no se ha celebrado ningún acto.

El alcalde, Jan Pomés, explicó que la Generalitat está valorando una “acción preventiva” de desmontaje de algunos elementos de yeso, así como la instalación de una malla debajo de la cúpula. La Paeria ha pedido que esta actuación se lleve a cabo antes de junio para poder recuperar la actividad en verano. De este modo, la inauguración del festival se trasladará a la iglesia de Santa Maria, mientras que el resto de actuaciones se repartirán entre el Auditori, la sala de cuadros de la Paeria, el Gran Teatre de la Passió y las iglesias de Sant Agustí y Sant Joan.

Programación de proximidad

La cita centra este año su programación en compositores como Josep Cercós y Pau Casals, así como en la organista Montserrat Torrent. El recital inaugural irá a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que estrenará dos piezas que, “aunque no son contemporáneas, será la primera vez que se interpreten”, destacó el director del festival, Jordi Armengol. Se trata de un poema para cámara de Amadeu Cuscó y una sinfonía inédita de Cercós.

El canto coral, por su parte, será el protagonista de la clausura en el Auditori con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigido por Xavier Puig, interpretando un programa de ocho compositores catalanes contemporáneos. Previamente habrá una mesa redonda sobre el estado actual de la composición coral en Catalunya.

El ciclo mantiene algunas de las propuestas habituales, como el concierto escolar o las actuaciones de proximidad el viernes y el sábado de Semana Santa con dos sesiones simultáneas. También habrá conferencias y una exposición sobre Montserrat Torrent.

El Festival de Pasqua cuenta con un presupuesto cercano a los 85.000 euros. Las entradas se pueden comprar anticipadamente en su página web o en el Museu Comarcal y en taquilla una hora antes del inicio de cada concierto.