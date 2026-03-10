El futuro MNAC conectará con el Palau Victòria Eugènia por un pasillo cubierto

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) presentó ayer su proyecto arquitectónico de ampliación hacia el Palau Victòria Eugènia, que contará con un pasillo cubierto entre esta nueva sede y la del Palau Nacional, y cuyas obras de construcción se prevén iniciar en el primer trimestre de 2028. En un acto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ampliación ha comenzado a caminar con el horizonte de que una primera parte esté lista en el tercer trimestre 2029. El coste estimado es de algo más de 112 millones de euros, de los que la Generalitat aportará un 50%, el Estado un 30% y el ayuntamiento de Barcelona, un 20%.

Por otro lado, antes de este acto, el ministro Urtasun aseguró en una entrevista en La2Cat que “confío en los técnicos; si creen que los murales de Sijena pueden sufrir algún daño, lo dirán”, antes de defender como “excelente” la tarea de preservación de las pinturas llevada a cabo por el MNAC ante las acusaciones “desde algunos sectores del Partido Popular de Aragón”. También pidió que algún estamento judicial reabra la investigación a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales. “Hay presuntamente un esquema de trata”, aseguró.