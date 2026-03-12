Asian Dub Foundation abre hoy en Lleida el Músiques Disperses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La legendaria banda británica Asian Dub Foundation (ADF) abrirá hoy en el Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h) el 19 festival Músiques Disperses MUD, con un cartel hasta el domingo también con figuras como Santiago Auserón y Ben Harper. El certamen arrancará así con la veterana formación nacida a principios de los 90 en Londres, cuya música ya es un género en sí mismo, por su singular fusión de ritmos de jungle, líneas de bajo dub y guitarras salvajes que se inspiran en sus raíces del sur de Asia y de rap militante. En sus más de tres décadas de carrera musical, los ADF han colaborado con Radiohead, Sinead O’Connor o Iggy Pop. El MUD seguirá mañana (20.30 h) en el Auditori Enric Granados con Santiago Auserón (Radio Futura, Juan Perro), presentando su nuevo proyecto musical, La Academia Nocturna, en el que el rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden con ritmos caribeños y la tradición lírica española. Y en el Cafè del Teatre (22.30 h), el músico alemán Shantel pondrá el toque electrónico al festival. El sábado, el Cafè del Teatre acogerá también las actuaciones de Terrae (22.00 h) y L’Arannà (23.00 h). Asimismo, será escenario el domingo (12.00 h) del concierto familiar y de vermut del festival con El Pony Menut. Finalmente, el californiano Ben Harper protagonizará el domingo en la Llotja (20.00 h) el concierto de clausura del MUD.