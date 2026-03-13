‘De llum i tenebres’ arranca a ritmo de Vivaldi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La iglesia de la Sang de Lleida acogió ayer el concierto inaugural de la segunda edición del festival de música espiritual De lum i tenebres, a cargo de una formación musical inédita de voz y cuerda formada por la mezzosoprano leridana Marta Infante, el Quartet Teixidor y el intérprete de tiorba uruguayo establecido en Lleida Rafael Bonavita. El conjunto ofreció un repertorio de música sacra de Vivaldi. El festival, con cinco citas más hasta el 22 de marzo, está impulsado por la Fundació Horitzons 2050.

El próximo concierto será el domingo (19.00 h, 15€), también en la iglesia de la Sang, a cargo del pianista Josep Colom, con un repertorio de piezas de Mompou, Liszt y Bach, entre otros. El día 17, el festival se trasladará a la Catedral de Lleida en el único concierto gratuito de esta edición, a cargo del joven organista mallorquín Nadal Roig. El día 18, de nuevo en la Sang, la guitarra barroca (Pablo Zapico) y el órgano (Jordi Domènech) serán protagonistas junto al barítono Ferran Albrich. El prestigioso organista Juan de la Rubia actuará el día 20, mientras que el día 22, el recital de clausura se trasladará al Espai Orfeó con la actuación de Josep Maria Martí (tiorba) y Rodney Prada (viola de gamba).