El Museu de Lleida se niega a prestar a Aragón arte de Sijena

Podría ser una broma pero no lo es. Ocho años después del 'asalto' de madrugada al Museu de Lleida para hacerse con 44 obras de arte originarias del monasterio de Sigena, el gobierno de Aragón ha solicitado a la pinacoteca leridana que le ceda cinco tablas que formaban parte del retablo mayor del cenobio para una exposición temporal en el Museo de Huesca. La dirección del museo leridano ha declinado amablemente la petición esgrimiendo motivos técnicos, ya que “desmantelaría” la exposición permanente alterando su discurso museográfico. Eso sí, desde el Museu de Lleida aseguraron que la negativa a ceder estas obras no está vinculada al litigio por el arte, aunque es obvio que no ayuda para nada cómo se ha desarrollado estos últimos años un conflicto ya histórico que se llevó a Barbastro otro centenar de obras de la Franja y que precisamente ahora se encuentra en plena ebullición con la reclamación de las pinturas murales de Sijena que se conservan y exhiben en el MNAC, en Barcelona.

Cuatro de las tablas son propiedad del Museu de Lleida y no están relacionadas con las polémicas compras de arte de la Generalitat en los años 80 y 90 que, tras idas y venidas en los tribunales, acabaron derivando en diciembre de 2017 en la entrada de la Guardia Civil en el edificio para llevárselas, aprovechando también la intervención estatal del Govern por el artículo 155 de la Constitución después del 1-O. Se trata de las tablas de Sant Agustí y Sant Ambròs y dos fragmentos de subpredela con las imágenes de Sant Pere y Sant Pau, que formaban parte del antiguo retablo mayor del monasterio oscense, una obra de arte del siglo XVI del artista denominado como el Mestre de Sixena que fue desmontada a mediados del siglo XVIII en una treintena de piezas para venderse en el mercado del arte y las antigüedades por medio mundo. De hecho, el Museu de Lleida exhibe estas cuatro tablas junto a una quinta, con la escena de Jesús entre los doctores de la ley, que fue depositada por el MNAC en junio de 2018, medio año después de sufrir el atropello policial y precisamente para llenar el ‘vacío’ de arte provocado por aquel litigio en el equipamiento museístico.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció el año pasado la intención de organizar una exposición en el Museo de Huesca con las piezas localizadas del retablo de Sijena en museos e instituciones del mundo.