El proyecto 'Lleida Escena', para hacer llegar la cultura leridana en todo el territorio, se ha tratado en una jornada sectorial de la IEI

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El proyecto Lleida Escena nació en 2024 con el objetivo de fomentar la creación de proyectos y la exhibición cultural de la demarcación de Lleida. La idea es acercar la cultura a diferentes municipios participantes en la iniciativa, además de crear una red entre ellos.

La jornada sectorial que se ha celebrado hoy en el Aula Magna de la IEI forma parte de la iniciativa y trabajo hecho de los encuentros de la Secció d'Arts i Patrimoni del IEI en la iniciativa Qui Som celebrada en FiraTàrrega. A lo largo de la mañana, diferentes representantes municipales, miembros de la Asociación de Micropueblos y de los consejos comarcales de Lleida han realizado mesas de trabajo en conjunto de agentes de artes escénicas.

Las actividades de hoy querían fomentar la red entre pueblos e impulsar colaboraciones estratégicas. Además, se han analizado propuestas por un dispositivo operativo que pueda facilitar las programaciones, la circulación de los contenidos y el acceso ciudadano a esta cultura.

Durante el encuentro se han presentado tres proyectos para el impulso de la actividad cultural, así como las líneas de apoyo para que los municipios puedan programar. Las conclusiones y futuras acciones a llevar a cabo se continuarán trabajando en la próxima edición de FiraTàrrega prevista del 10 al 13 de septiembre.