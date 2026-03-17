Francesc Xavier Vila: «La Generalitat es pionera en Política Lingüística, nos imitarán»

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En la Catalunya de los 8 millones, ¿la conselleria de Política Lingüística es la que afronta el reto más mayúsculo?

Somos un país que ha crecido muy rápido en población, sobre todo por la migración, y esto desde el punto de vista lingüístico es un reto muy importante porque hay mucha gente a la que debe incluirse socialmente e integrarse lingüísticamente.

La semana pasada presentó un proyecto de presupuesto de su departament de 85 millones de euros, un 43% más. Pero ¿y si finalmente no se aprueban?

En el Govern trabajamos con la hipótesis de que sí se aprobarán, el país los necesita. Espero que los equipos negociadores encuentren la solución, ¡y mi deseo es que Política Lingüística tenga un presupuesto mayor!

No hay manera de solucionar la falta de plazas y cursos para aprender catalán en el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Hemos incorporado más de un centenar de trabajadores en el CNL, hasta el millar actual, y los hemos distribuido por todo el territorio de forma equilibrada y, en cuanto a plazas, hemos pasado de una oferta de unas 81.000 el año 2021 a las 147.000 previstas este año, con el objetivo de alcanzar ya las 150.000. Es mucho más de lo que había, aunque seguimos necesitando crecer. Y no solo hay que hacerlo con la docencia, sino también con líneas de subvenciones a municipios, entidades de acogida, sindicatos... para que puedan contratar profesores y organizar cursos de catalán.

La televisión pública catalana también está siempre en el foco. ¿Cree que su labor es suficiente para promocionar el catalán?

TV3 ha sido siempre, siempre, siempre un líder en el fomento de la lengua. Cualquier medio de comunicación público tiene críticas, incluso la BBC, resulta inevitable. Pero de lo que se trata es de maximizar siempre los programas que atraigan a más público. En los últimos años, se ha rejuvenecido sustancialmente la media de edad de los espectadores, son más jóvenes y hay que reconocerlo.

¿Pero no hay nuevas formas de consumo audiovisual?

Sí, sí, estamos en un mundo lleno de pantallas, especiamente entre las nuevas generaciones. Por eso apostamos también por aumentar la producción original en catalán en estos nuevos formatos. Por ejemplo, con las becas Propulsió para que creadores de contenido tengan la oportunidad de profesionalizarse; que la gente que está demostrando talento en este terreno tenga la oportunidad de generar un producto de calidad y ganar una visibilidad que provoque, por ejemplo, que las empresas, cuando tengan que pensar en su imagen de marca o cómo llegar mejor al consumidor, se interesen por estos creadores de contenido de éxito en catalán para difundir sus productos.

La rotulación comercial, otra piedra en el zapato.

El problema es que hace unos años se liberalizó la apertura de locales y, entre otras cosas, ya no es necesario que los ayuntamientos informen sobre la normativa de rotulación, que dejó de explicarse. En los últimos tres años estamos tramitando y actuando sobre quejas y denuncias al respecto. No se trata tanto de sancionar sino de informar y llegar a cambiar el rótulo.

¿Y el futuro del aranés?

Es la otra lengua propia de Catalunya. Su situación es mucho más débil que la del catalán, por lo que necesitamos que los nuevos hablantes de aranés, que lo están aprendiendo, encuentren una situación favorable de acogida para hablar en esta lengua y poder practicarla.

¿Le gustaría que su conselleria no tuviera que existir?

Yo diría que es bueno que los países tengan su ministerio de la lengua, porque este es el recurso más valioso para crear identidad colectiva y cohesión social, para ayudar a los que vienen de fuera a integrarse. Somos pioneros y creo que nuestra experiencia se imitará en otros lugares porque la relevancia de la lengua en el mundo actual va creciendo cada vez más.