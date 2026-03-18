SEGRE se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

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El Grup SEGRE se adhirió el lunes al Pacte Nacional per la Llengua, una iniciativa impulsada por el gobierno de la Generalitat para garantizar el futuro del catalán. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, hizo parada el lunes en la redacción de este diario durante su visita en Lleida para reunirse con la directora de SEGRE, Anna Sàez. “Creemos que este acuerdo es muy necesario, dado que el catalán está pasando por un momento de fragilidad, pese a la buena salud de la que todavía goza en las comarcas leridanas”, afirmó Sàez. Además, recordó que “fuimos el primer periódico en impulsar una doble edición en catalán y castellano, publicamos nuestro primer diario en catalán el 11 de septiembre de 1997”.

Entre las entidades que forman parte del pacto, destacan Òmnium Cultural y la Plataforma per la Llengua. El documento consta de una hoja de ruta hasta el 2030 y parte de un diagnóstico que aborda los factores que condicionan la situación del catalán. Asimismo, formula objetivos ambiciosos pero realistas, orientados a la mejora efectiva del conocimiento y el uso social de la lengua.