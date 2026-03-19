La Seu Vella, en el corazón de Lleida

En 1991, Lleida celebró un congreso pionero sobre la Seu Vella, que marcó un punto de inflexión en la investigación y gestión del monumento. Han tenido que pasar 35 años para la nueva cita académica, que ayer se inauguró en la sala de la Canonja y que se desarrollará hasta mañana viernes en tres intensas jornadas con ponencias y comunicaciones a cargo de medio centenar de especialistas de todos los ámbitos (patrimonio, arquitectura, historia, arte...) y la participación de unos 200 inscritos. El nuevo encuentro arrancó con un significativo cambio de nombre: Congrés del Turó de la Seu Vella, pues aquella cita del 91 estuvo dedicada sobre todo a la antigua catedral, mientras que esta pone el acento en la globalidad del Turó: la iglesia, pero también el Castell del Rei, las murallas y baluartes, los pous de gel y todas las dimensiones que configuran este paisaje patrimonial en el corazón de Lleida.

La Càtedra Seu Vella de la Universitat de Lleida (UdL), creada en 2021, es la organizadora del congreso, que tiene por objetivo “la investigación y la difusión de todo el conjunto monumental, que busca reflejarse en aquella cita de 1991, cuyo espíritu recuperamos ahora, pero replanteada para abordar nuevas perspectivas en un contexto muy diferente”. Así lo destacó el director de la Càtedra, Guillem Cabau, que se mostró muy satisfecho por la repercusión de la cita: “Nos hemos visto sobrepasados con un alud de propuestas de participación”.

En la inauguración del congreso, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, afirmó que “el patrimonio también es una oportunidad para el futuro en el ámbito turístico, económico y, sobre todo, cultural”; y destacó el apoyo de la corporación provincial a la UdL y a una docena de cátedras, entre ellas la de la Seu Vella. También participaron en el acto la concejala de Cultura, Pilar Bosch; la directora de los servicios territoriales de Cultura de la Generalitat en Lleida, Montse Parra; y la vicerrectora de la UdL Núria Casado, junto al propio Guillem Cabau.

Eduardo Carrero, profesor de Historia del Arte de la UAB, impartió la ponencia inaugural, en la que remarcó que el mundo académico ha pasado de considerar la antigua catedral solo como un edificio artístico a recuperar su papel histórico en la sociedad.

Reivindican el material pétreo artístico encerrado en dos capillas

Entre la docena de comunicaciones de la primera jornada, destaca la de la historiadora Montse Macià, exdirectora del Museu de Lleida, en la que reivindicó la documentación y exposición de casi un millar de fragmentos pétreos artísticos, originarios en su mayoría del proceso de conversión de la catedral en cuartel militar, que están “encerrados” en estanterías en las capillas de Montcada y de l’Assumpta, ocultos a los visitantes e investigadores.

“El reto es revertir la sensación de espacio alejado aún de la ciudad”

El leridano Guillem Roca, doctor en Historia por la Universitat de Lleida y director desde 2024 de la Càtedra Seu Vella de la UdL, valoró ayer las restauraciones ejecutadas en el Turó en las últimas décadas, pero “queda aún mucho por hacer”. En este sentido, el impulsor de este nuevo Congrés del Turó de la Seu Vella reconoció que “muchísima gente reconoce el perfil del monumento como un símbolo de Lleida –incluso los hay que lo llevan tatuado–, pero la sensación es que este espacio aún está alejado de la ciudad, y un reto como leridano es revertir esta situación”.