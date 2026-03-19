Se prevé incrementar el presupuesto destinado al Museo de Lleida

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El Museu de Lleida recibirá más presupuestos de parte del Departament de Cultura. El dinero hacia el museo leridano incrementan unos 300.000 euros y va ligado a la aprobación de presupuestos del Gobierno.

Hoy la consejera de Cultura, Sònia Hernández, ha presidido el plenario del Consorcio del Museo de Lleida. En el encuentro se ha explicado el plan estratégico de los próximos años y los presupuestos del museo.

La consejera también ha tratado y ha restado importancia a la petición del gobierno aragonés para que el museo ceda cinco tablas de Sixena que están en Lleida como parte de la exposición permanente.