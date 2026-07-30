Josep Minguell creará un fresco para el Museo Benozzo Gozzoli que dialogará con la obra del maestro renacentista

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El pintor muralista de Tàrrega Josep Minguell creará un nuevo fresco para el Museo Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino (Toscana), donde quedará expuesto de manera permanente frente a los originales del maestro del Renacimiento florentino. El artista ha admitido este jueves que afronta el proyecto "con miedo" e incluso con "terror" por el reto de confrontar su obra con la de Gozzoli. "Ponerme cara a cara con el gran pintor Gozzoli me da miedo, me da terror, me asusta", ha afirmado durante la presentación de los primeros estudios y bocetos de la obra, un fresco de unos nueve metros cuadrados que pintará en su taller de Tàrrega y que será trasladado a Italia mediante la técnica del strappo para instalarlo en el museo a mediados de 2027.

El artista ha definido el proyecto como "uno de los murales más difíciles" de su trayectoria y uno de los que le genera más respeto. "Es una situación realmente terrorífica para mí, pero es un reto que he querido afrontar", ha afirmado en su taller de Tàrrega, desde donde ha participado por vía telemática en una presentación con responsables del museo italiano y autoridades locales de Castelfiorentino.

El nuevo fresco quedará instalado de manera estable en el Museo Benozzo Gozzoli, dedicado al pintor que decoró, entre otras obras, la Capilla de los Magos del Palacio Medici de Florencia. La nueva pintura del artista de Tàrrega dialogará visualmente con los frescos originales del maestro renacentista, en una confrontación artística entre una obra contemporánea y una del siglo XV.

Minguell ha explicado que su proyecto quiere evocar "el microcosmos de los pintores de frescos", un universo poco representado en la historia del arte. El mural mostrará a un pintor trabajando sobre el andamio, rodeado de los pigmentos, los dibujos preparatorios y de los cuatro elementos —agua, tierra, fuego y aire— que intervienen en la transformación de la piedra caliza hasta convertirla en cal y, finalmente, de nuevo en piedra cuando los pigmentos se mineralizan sobre el muro. El artista ha destacado que el fresco es una pintura "sin límite en el tiempo", estrechamente vinculada a la arquitectura y caracterizada por los pigmentos minerales que evocan la naturaleza.

El pintor de Tàrrega ha señalado que el reto pasa también por representar a un fresquista en pleno proceso creativo, una imagen poco habitual en la historia de la pintura. "Casi ningún pintor se ha representado en plena faena encima de los andamios. Este es mi reto", ha afirmado. Minguell ha explicado que, para afrontar la confrontación con Gozzoli, tomará como referencia algunos recursos compositivos del maestro renacentista, especialmente el uso de la geometría para ordenar el espacio pictórico, pero reinterpretados desde su lenguaje contemporáneo.

Aunque el nuevo mural tendrá unas dimensiones reducidas, de unos nueve metros cuadrados, Minguell ha remarcado que es una de las obras más exigentes de su carrera. "Que sea pequeño no quiere decir que sea más fácil; al contrario, exige una elaboración mucho más esmerada porque estará ubicado en un lugar con un significado enorme dentro del mundo del arte", ha señalado. El fresco se pintará íntegramente en el taller de Minguell en Tàrrega. Una vez acabado, será arrancado del muro con la técnica tradicional del strappo y trasladado a Castelfiorentino, donde se prevé que quede instalado a mediados de 2027.

Este proyecto da continuidad a la relación iniciada el año pasado entre Minguell y esta ciudad toscana de unos 17.000 habitantes. En 2025 el artista pintó temporalmente los muros originales del Tabernáculo de la Visitación en un taller abierto al público que permitió a los vecinos seguir todo el proceso de creación de un fresco. Aquella intervención fue posteriormente arrancada en una ceremonia pública, también mediante la técnica del strappo. Precisamente, los frescos realizados en 2025 iniciarán en enero una exposición itinerante que arrancará en el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), en Lleida, y que posteriormente se podrá ver en Solsona y Tarragona.

El pintor de Tàrrega es considerado uno de los principales especialistas internacionales en pintura mural al fresco. Su obra está presente en varios países, con intervenciones en Japón, Hawái e Italia —entre otros lugares, en Carrara y Castelfiorentino—, y ha avanzado que prepara un nuevo proyecto en China, del cual todavía no ha querido dar detalles.