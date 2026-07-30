El Plan de actuaciones del monasterio de Santa Maria de Gerri prevé una inversión estimada de 3,5 millones de euros
Se ejecutará en cinco fases y con una duración prevista de cinco años
El Plan de actuaciones del monasterio de Santa Maria de Gerri prevé una inversión estimada de 3,5 millones de euros con cinco años. El documento define las intervenciones que se llevarán a cabo al conjunto monumental durante los próximos años para garantizar la conservación, la restauración y su puesta en valor. Actualmente el templo se encuentra cerrado al uso público a causa del riesgo de desprendimiento de fragmentos de las bóvedas y las primeras actuaciones prevén garantizar las condiciones de seguridad para recuperar el uso y las visitas.
Esta iniciativa da continuidad en el convenio suscrito el pasado 28 de enero entre el Obispado de Urgell, el Ayuntamiento de Baix Pallars y la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural. En virtud de este pacto, el obispado cede durante un periodo de 60 años el uso del monasterio a las instituciones públicas para impulsar la recuperación y la gestión patrimonial.
El Plan de actuaciones y sus fases
Los objetivos principales del plan de actuaciones son sistemizar el conocimiento existente del monumentos y las intervenciones que se han realizado hasta ahora, establecer criterios por futuras actuaciones y definir y valorar económicamente las actuaciones necesarias para recuperar el conjunto.
La primera fase del Plan, prevista para a principios de agosto, corresponde a las actuaciones de seguridad y de impermeabilización del monumento, que permitirán reabrir el templo mientras se desarrollan las obras de restauración.
La segunda fase son los estudios previos por diagnosticar el estado de conservación del conjunto y definir las diferentes actuaciones.
La tercera fase se centrará en la consolidación del interior de la iglesia, las bóvedas y el control de las humedades, con el objetivo de estabilizar el edificio y reducir los procesos de degradación provocados por la humedad y las sales.
Posteriormente, se llevarán a cabo las actuaciones sobre el envolvimiento del monumento, la restauración de las pinturas, las intervenciones arqueológicas y la adecuación del entorno.
Finalmente, el plan prevé la recuperación de los elementos pictóricos de los ábsides, la renovación de la iluminación y la implantación de un recorrido museográfico que facilite la interpretación del conjunto por parte de los visitantes.