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El Plan de actuaciones del monasterio de Santa Maria de Gerri prevé una inversión estimada de 3,5 millones de euros con cinco años. El documento define las intervenciones que se llevarán a cabo al conjunto monumental durante los próximos años para garantizar la conservación, la restauración y su puesta en valor. Actualmente el templo se encuentra cerrado al uso público a causa del riesgo de desprendimiento de fragmentos de las bóvedas y las primeras actuaciones prevén garantizar las condiciones de seguridad para recuperar el uso y las visitas.

Esta iniciativa da continuidad en el convenio suscrito el pasado 28 de enero entre el Obispado de Urgell, el Ayuntamiento de Baix Pallars y la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural. En virtud de este pacto, el obispado cede durante un periodo de 60 años el uso del monasterio a las instituciones públicas para impulsar la recuperación y la gestión patrimonial.

El Plan de actuaciones y sus fases

Los objetivos principales del plan de actuaciones son sistemizar el conocimiento existente del monumentos y las intervenciones que se han realizado hasta ahora, establecer criterios por futuras actuaciones y definir y valorar económicamente las actuaciones necesarias para recuperar el conjunto.

La primera fase del Plan, prevista para a principios de agosto, corresponde a las actuaciones de seguridad y de impermeabilización del monumento, que permitirán reabrir el templo mientras se desarrollan las obras de restauración.

La segunda fase son los estudios previos por diagnosticar el estado de conservación del conjunto y definir las diferentes actuaciones.

La tercera fase se centrará en la consolidación del interior de la iglesia, las bóvedas y el control de las humedades, con el objetivo de estabilizar el edificio y reducir los procesos de degradación provocados por la humedad y las sales.

Posteriormente, se llevarán a cabo las actuaciones sobre el envolvimiento del monumento, la restauración de las pinturas, las intervenciones arqueológicas y la adecuación del entorno.

Finalmente, el plan prevé la recuperación de los elementos pictóricos de los ábsides, la renovación de la iluminación y la implantación de un recorrido museográfico que facilite la interpretación del conjunto por parte de los visitantes.