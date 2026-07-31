El aparente declive de la oferta cultural de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Se podrían hacer mejor las cosas, claro, pero no creo que estemos en la cola. Hay ciudades con un panorama desolador”, señala el crítico cinematográfico de SEGRE, Juan Ferrer, que plantea que “hay que acercarse en las cosas que se hacen. La cultura es muy compleja, y hace falta saber si [los autores del estudio] tienen un conocimiento real de todo lo que se hace a escala local”. Se refiere al Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, en la que el apartado de ciudades sitúa Lleida en la penúltima posición del Estado, empatada con Cartagena y Castellón y sólo por encima de Albacete, en cuanto a la “calidad e innovación de la oferta cultural”. La capital de Ponent pierde cinco sitios en este ranking. “Esta aseveración es muy delicada. Hay que saber lo que se hace en la capital y también en su entorno”, anota Ferrer.

En el calendario cultural de Lleida conviven acontecimientos consolidados como la Fira de Titelles (un referente de ámbito internacional), Animac, Jazz Tardor o la programación del Auditori, con apuestas de riesgo que se mantienen en la superficie como el Espai Funàtic y las salas de música y tres enclaves museísticos de presencia como el Diocesà i Comarcal, el Morera y la Panera. También se pierden efectivos, como la Mostra de Cinema Llatinoamericà, que dirigió Herrero, y nadie acaba de encontrar la tecla para gestionar de otros como la Llotja, que “quizás sea un monstruo demasiado grande para la ciudad”. Junto con eso, destaca Ferrer, están saliendo escritores y, en lugar de cerrarse librerías, se abren.

“La cultura es muy compleja”, observación, “y hay que ver cómo funciona cada ámbito. Por ejemplo, yo no sé si Lleida necesita un teatro municipal pero sí que veo que es una pena tener allí cerrado el Principal”. “No digo que Lleida sea un jardín pero tampoco es un páramo. Se hacen muchas cosas y la gente va. Hay que estar agradecido de lo que se hace, más que criticarlo, pero habría que plantearse si el público de la ciudad puede asumir tantas actividades culturales como se programan”, plantea el crítico, que aboga para evitar contraprogramaciones, definir públicos objetivo y diversificar la financiación.

Este mismo estudio ha situado en dos de las principales citas culturales del calendario leridano, FiraTàrrega y Dansàneu, y también a escala estatal. El Observatorio sitúa el acontecimiento teatral de la capital del Urgell como el octavo de los festivales de teatro “imprescindibles” de todo el Estado.