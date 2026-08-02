Asaja insta en el Govern a ampliar las medidas de control poblacional de conejos durante todo el año

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Asaja insta en el Govern y el departamento de Agricultura a ampliar las actuaciones de control poblacional de conejos a lo largo de todo el año y a todo el territorio para hacer de estas medidas una estrategia "permanente" para hacer frente a los daños que provoca la fauna en los campos de cultivo. El presidente del sindicato, Pere Roqué, valora de manera positiva las actuaciones de choque aplicadas por el departamento, pero también constata que después de tres días de batidas el problema persiste y que "no hay lo suficiente con actuaciones puntuales". "El problema de fauna cinegética requiere una respuesta continuada, contundente y coordinada," ha concluido Roqué, quien considera "imprescindible" disponer de una "estructura específica y estable" para el control poblacional del conejo.Roqué ha indicado que con los tres primeros días de batidas para intensificar el control poblacional de conejos "ya se ha evidenciado la magnitud de la plaga". En este sentido, el presidente de Asaja Catalunya ha asegurado que, a pesar de abatir más de un millar de ejemplares en este periodo, la sobrepoblación de conejos "sigue causando graves daños al sector agrario".

De esta manera, el sindicato reclama ampliar el ámbito territorial de actuación, incrementar los recursos disponibles y mantener activas las medidas de control poblacional los 365 días del año. Roqué también ha recordado que, en verano, "el campesinado se encuentra en plena campaña agrícola y no puede asumir la lucha de esta plaga". También se ha referido al hecho de que los Agentes rurales "ya tienen encomendadas otras funciones prioritarias como la vigilancia ante la peste porcina africana".