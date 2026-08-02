Vallbona, destino musical imprescindible

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ciclo La Pedra Parla arrancó ayer con un éxito rotundo en el monasterio de Vallbona de les Monges, cuyo claustro acogió dos conciertos que colgaron el cartel de completo días antes: 150 y 180 espectadores, respectivamente. La organización celebró la excelente respuesta de esta 11 edición y destacó la gran conexión entre la música y el patrimonio. El director artístico, Jordi Domènech, subrayó que “La Pedra Parla se ha convertido ya en un auténtico peregrinaje veraniego obligado para muchas personas que repiten cada año la experiencia”.

El primer concierto corrió a cargo del pianista Marc Heredia, que presentó Regards. De Bach a Messiaen: la mirada del sagrat, un recital de gran carga espiritual, pensado como un viaje por tres siglos de música europea que conjugó la mirada de oración de Bach, la mirada de Dios de Messiaen, la contemplación de la belleza en Mozart y la mística de Liszt. El programa incluyó desde la Partita en do menor, BWV 826 hasta fragmentos de los Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, además de transcripciones de Bach-Busoni, el Ave verum corpus de Mozart en versión de Liszt y las Dues llegendes del compositor húngaro.

Tras el cierre de esta programación, estaba previsto el concierto de la noche en el que el conjunto vocal Qvinta Essençia, integrado por Èlia Casanova, Hugo Bolívar, Albert Riera y Pablo Acosta, tenía que interpretar El sentir de mi sentido, un programa centrado en la música y la poesía amorosa del Siglo de Oro. La selección recuperaba polifonía renacentista hispánica con obras de autores como Pedro Guerrero, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, Juan Vásquez y Ginés de Morata, en un repertorio que ponía en valor la unión entre palabra y música en el siglo XVI. El ciclo acabará hoy con la actuación de Lina Tur Bonet y MUSIca ALcheMIca, que interpretarán conciertos para violín de Vivaldi, con especial protagonismo de Les quatre estacions.