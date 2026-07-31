FiraTàrrega y Dansàneu se consolidan entre la élite de los eventos del Estado

Nova Cançó en Escalarre. La iglesia de Santa Maria d'Àneu de Escalarre, en La Guingueta, se llenó el miércoles por la noche para acoger el homenaje a la Nova Cançó que, en el Dansàneu 2026, ofreció la cantante Lídia Pujol con el acompañamiento de Dario Barroso a la guitarra. - RUTH SOLÉ/DANSÀNEU

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Dos eventos escénicos de la demarcación de Lleida, FiraTàrrega y Dansàneu, se han consolidado entre las convocatorias culturales de mayor empaque de todo el Estado, según concluyen los panelistas del Observatorio de la Cultura que convoca la Fundación Contemporánea, que también certifican un declive del atractivo de la capital.

Dos de las principales citas culturales del calendario leridano, FiraTàrrega y Dansàneu, han resultado serlo también a escala estatal. El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea sitúa el evento teatral de la capital del Urgell como el octavo de los festivales de teatro “imprescindibles” de todo el Estado, empatado con el de Otoño de Madrid. E incluye la convocatoria escénica pallaresa en el top 20 de las propuestas del ámbito rural, en el nivel de “excelente” que comparte con otras del nivel de Sonorama (Aranda de Duero, Burgos) o del gallego Cultura no Camiño, y solo un escalón por debajo de otros como el Sierra Sonora riojano o el Landarte navarro.

El estudio se basa en las aportaciones de un panel de 443 profesionales de la cultura, un 46% de entidades públicas, un 37% de privadas y el 17% restante de independientes.

“En este informe figuran más de 500 propuestas culturales de toda España, señaladas por los panelistas como las mejores en las diferentes categorías propuestas”, señala el anuario. Y esas dos leridanas se han colado, o más bien consolidado, entre las de mayor empaque.

Así, FiraTàrrega aparece como el tercer festival de teatro de Catalunya, tras el Grec barcelonés y el Temporada Alta de Girona y Salt; como el décimo evento cultural del país, empatado en la valoración con el Sónar, y como el número 65 a escala estatal.

El estudio define FiraTàrrega, que celebra del 10 al 13 de septiembre su 46ª edición, como “el gran escaparate internacional del teatro de calle”. Y se refiere a Dansàneu como un festival que “une lo ancestral y lo nuevo, la técnica y la emoción”, y que “convierte el movimiento en un lenguaje común entre vecinos, artistas y viajeros”.

“Es ilusionante que compañeros que se dedican a la cultura nos apoyen. Estos ránquings ayudan a visibilizar a gente que tiene proyectos muy potentes”, explica Rut Martínez, la directora de Dansàneu, que este año alcanza su 35ª edición.

Dansàneu ofrece este año actuaciones en 27 ubicaciones en espacios públicos y privados de distintos núcleos de los cuatro municipios de Les Valls d’Àneu (Alt Àneu, Esterri, La Guingueta y Espot). “Es una burrada de producción, pero al mismo tiempo es un chute: la gente disfruta cuando ve sus plazas, sus iglesias (las cede el Bisbat d’Urgell) y sus prados acondicionados con propuestas escénicas de primer nivel”.

“La gente merece poder acceder a propuestas culturales de primer nivel con independencia de su código postal”, reivindica Martínez, para quien “una de las claves de este formato es la relación directa entre equipo y porfesionales. Eso fideliza a la gente, que quiere repetir. Trabajamos pensando en tipologías de público y de artistas de proximidad. Dansàneu es un festival totalmente profesional que se organiza con los pueblos”.

“Hay una reivindicación de una realidad rabiosamente actual, más allá de lo bucólico, que ofrece a los artistas mucho para crear y que genera sentimiento de comunidad”, refuerza.

El aparente declive de la capital, Lleida



“Se podrían hacer mejor las cosas, claro, pero no creo que estemos en la cola. Hay ciudades con un panorama desolador”, señala el crítico cinematográfico de SEGRE, Juan Ferrer, quien plantea que “hay que acercarse a las cosas que se hacen. La cultura es muy compleja, y hay que saber si (los autores del estudio) tienen un conocimiento real de todo lo que se hace a escala local”. Se refiere al Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, cuyo apartado de ciudades sitúa a Lleida en la penúltima posición del Estado, empatada con Cartagena y Castellón y solo por encima de Albacete, en cuanto a la “calidad e innovación de la oferta cultural”.

La capital de Ponent pierde cinco puestos en ese ránquing. “Esa aseveración es muy delicada. Hay que saber lo que se hace en la capital y también en su entorno”, anota Ferrer. En el calendario cultural de Lleida conviven eventos consolidados como la Fira de Titelles (un referente de ámbito internacional), Animac, Jazz Tardor o la programación del Auditorio, con apuestas de riesgo que se mantienen a flote como el Espai Funàtic y las salas de música y tres enclaves museísticos de empaque como el Diocesà i Comarcal, el Morera y la Panera.

También se pierden efectivos, como la Mostra de Cinema Llatinoamericà, que dirigió Ferrer, y nadie acaba de dar con la tecla para gestionar otros como la Llotja, que “quizás sea un monstruo demasiado grande para la ciudad”.

Junto a eso, destaca Ferrer, “están saliendo escritores, y en lugar de cerrarse librerías se abren”. “La cultura es muy compleja”, remarca, “y hay que ver cómo funciona cada ámbito. Por ejemplo, yo no sé si Lleida necesita un teatro municipal pero sí veo que es una pena tener ahí cerrado el Principal”. “No digo que Lleida sea un jardín pero tampoco es un erial. Se hacen muchas cosas y la gente va. Hay que estar agradecido de lo que se hace, más que criticarlo, pero habría que plantearse si el público de la ciudad puede asumir tantas actividades culturales como se programan”, plantea el crítico, que aboga por evitar contraprogramaciones, definir públicos objetivo y diversificar la financiación.