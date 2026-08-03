Lleida se despide del artista Teresa Vall Palou, referente de la abstracción contemporánea catalana

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Lleida se ha despedido este lunes de la pintora, grabadora y escultora Teresa Vall Palou, que ha muerto a los 75 años. El funeral se ha celebrado esta mañana en el tanatorio de Lleida después de dos días de muestras de pésame por la pérdida del artista. Vall Palou desarrolló una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la abstracción contemporánea e impulsó la Fundación Vallpalou, desde donde promovió las artes plásticas y numerosas iniciativas de mecenazgo cultural y social.

Nació en Lleida en 1951 y se formó en la Escuela de Bellas Artes de Lleida. Vall Palou construyó una trayectoria artística caracterizada por la búsqueda constante de nuevas formas de expresión, trabajando disciplinas diversas como la pintura, el grabado, la escultura, la cerámica, las artes gráficas y la fotografía.

Su obra evolucionó a partir de la observación de la naturaleza y de los procesos orgánicos, convertidos en el hilo conductor de una investigación plástica sostenida durante más de 30 años. El año 2008 creó la Fundació Vallpalou con la voluntad de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, favorecer el intercambio entre creadores e impulsar actividades culturales. Paralelamente, también promovió iniciativas de carácter social y de apoyo a diferentes proyectos culturales.