Ponent i Acció deja 1,2 millones con 27 rodajes

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Ponent i Acció ha acompañado 27 producciones en 26 municipios de Lleida durante 2025 y 2026, con un impacto económico directo de 1,2 millones. Estas cifras se dieron a conocer ayer en Tàrrega, durante la reunión anual de municipios integrados en la red Catalunya Film Commission (CFC), que reunió a medio centenar de personas. “Estos dos años hemos tenido muchísimo trabajo y el balance ha sido muy positivo”, destacó Ramon Bochaca, responsable de la oficina Ponent i Acció.

Entre los rodajes acompañados por la oficina hay series para plataformas nacionales e internacionales, documentales, videoclips, cortometrajes, proyectos académicos o sesiones de fotografía de moda. Entre los más relevantes figuran una serie de Movistar+ rodada en el Pirineu, con un impacto de 750.000 euros, la serie Long Vacation, para Netflix, en Sant Esteve de la Sarga, con un impacto de 130.000 euros, y el largometraje de ficción Shades of Paradise, rodado este verano en La Figuerosa, que dejó 45.000 euros. Los escenarios utilizados han sido muy variados, como el Kipps de Agramunt, la piscina de Tàrrega, caminos rurales e iglesias. Ponent i Acció comenzó su actividad a finales de 2024 con el objetivo de atraer producciones audiovisuales al país y facilitar su rodaje. La oficina actúa como agencia local y territorial para promover la zona y acompañar a las productoras durante todo el proceso. En estos dos años ha hecho 65 asesoramientos especializados, 10 acciones formativas y cuenta con una red de 139 entidades y empresas colaboradoras.

El director del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, subrayó que el objetivo es “compartir y trabajar para atraer aún más rodajes al territorio”. Garcia recordó que el año pasado se registraron 3.700 peticiones de rodaje en Catalunya, de las cuales mil tuvieron lugar fuera de Barcelona. En este sentido, afirmó que “la tarea de los agentes locales y territoriales es importantísima”. Por su parte, la alcaldesa, Rosa Maria Perelló, destacó que es una “satisfacción formar parte de Ponent i Acció”, mientras que Estefania Rufach, de la Diputación, puso en valor “el trabajo realizado para dar a conocer nuestro magnífico territorio, también desde este ámbito”.

El jueves Ponent i Acció acompañó a un grupo de localizadores audiovisuales en una ruta por diferentes espacios de Ponent para dar a conocer su potencial. Entre los puntos visitados figuran la ‘deixalleria’ de El Palau d’Anglesola, el Carreró de les Bruixes de Cervera, el Teatre Ateneu de Tàrrega y el Magical Media de Lleida.