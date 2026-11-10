El templo más icónico del románico Patrimonio de la Humanidad cierra durante seis meses por obras

Sant Climent de Taüll, la joya del románico de La Vall de Boí, cerrará al público a partir del día 30. - DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA GENERALITAT

El 30 de noviembre está previsto que comiencen las obras de conservación de la cubierta de Sant Climent de Taüll, el templo más icónico del conjunto románico Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde el año 2000.

La actuación, impulsada por la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y el departamento de Cultura de la Generalitat, supondrá una inversión de 600.000 euros y el cierre al público del edificio monumental durante unos 6 meses.

La conselleria informó ayer que esta interrupción de las visitas se alargará durante el período de las obras, hasta finales de primavera, para poder reabrir de cara a la próxima campaña turística de verano. En este sentido, con el objetivo de explicar los detalles de la actuación, el Consorci del Romànic de La Vall de Boí ofrecerá hoy martes una sesión informativa abierta a todos los vecinos del municipio, a las 17.00 horas en el local social de Taüll.

La actuación en Sant Climent tiene como objetivo garantizar la conservación de la cubierta y corregir las deficiencias detectadas en el conjunto. Los trabajos permitirán mejorar la estanqueidad y reforzar distintos elementos de la estructura histórica de madera, contribuyendo así a la preservación tanto del edificio como de los bienes muebles que acoge en su interior. La intervención dará continuidad a los estudios previos desarrollados en 2025 sobre los elementos de madera de la cubierta. Estos trabajos han incluido el diagnóstico del estado de conservación de la estructura y la toma de muestras para estudios dendrocronológicos. Esta técnica, basada en el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles, permite avanzar en la datación de los materiales y profundizar en el conocimiento de las distintas fases constructivas del monumento. Los resultados de los estudios contribuirán también a ampliar el conocimiento científico sobre Sant Climent de Taüll y proporcionarán información relevante para definir futuras actuaciones de conservación del conjunto.

Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera y la Nativitat de Durro seguirán abiertas, así como el Centre del Romànic.