Iolanda Batallé, Premi Proa de novela

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La escritora, editora y directora de la Llibreria Ona, Iolanda Batallé (Barcelona, 1971) fue galardonada anoche con el VIII Premi Proa de novela por su obra Lluny de Califòrnia, en la que recupera un episodio de su juventud en Estados Unidos. En la novela, Batallé aborda la historia de una escritora de 50 años que se enfrenta al amor que vivió en California cuando tenía 23. Justamente, Batallé estudió en la Universidad de Berkeley y fue profesora en Los Ángeles en los años 90. La ganadora explicó que es una novela de madurez que le ha ayudado a “ordenar y entender cosas que viví hace tres décadas”. “Todos somos un desastre pleno de amor”, defendió la escritora.

El fallo se dio a conocer en el transcurso de una cena literaria en la Fundació Tàpies de Barcelona. En esta edición se presentaron un total de 49 originales y la dotación del premio es de 40.000 euros. El jurado del galardón –conformado por cinco miembros, entre ellos, la periodista y directora de SEGRE, Anna Sàez– consideró que se trata de una novela “breve, intensa y eléctrica”, que dialoga con Virginia Woolf, Mercè Rodoreda y Núria Bendicho y que muestra “la cara más áspera y descarnada del dolor, la enfermedad mental y el duelo”.

La protagonista de Lluny de Califòrnia es Maria Viladoms, una escritora de 50 años, cuya editora la arrastra a volver a una historia que hace tres décadas que evita. A lo 23 años, recién casada con Joe, se fue con una beca a Berkeley. Allí se enamoró de Max, un chico de 19 años con depresión ciclotímica. La relación se fue complicando hasta que ella decidió volver a Catalunya. La novela alterna el dietario profesional de la editora, una mujer “quemada” y “harta de todo”, con el texto que va escribiendo la protagonista. Batallé reconoció que se lo pasó muy bien con este personaje, que definió como “casi una caricatura”. También dijo que nunca antes había trabajado tanto el humor y la crítica. Describió el libro como la historia de una jove “plena de amor” que convierte su vida en un desastre y descubre que hay desastres “que el amor no puede solucionar”. La vida, añadió, también es “paciencia y sabiduría” y “calma y perdón”. De ahí viene la frase que repitió a lo largo de la presentación de la obra: “Todos somos un desastre pleno de amor”.

La salud mental

La salud mental atraviesa toda la novela. La autora recordó que en los años 90, en Catalunya, este tipo de trastornos eran “desconocidísimos”. En California, en camabio, se hablaba de ello incluso en las reuniones de profesores. En este sentido, la novela también muestra cómo quien ama a una persona con una enfermedad mental severa acaba sufriéndola.

Licenciada en Filología y en Ciencias de la Información, Batallé dirigió el Institut Ramon Llull entre 2018 y 2021, es colaboradora de distintos medios de comunicación y profesora de escritura en el Ateneu Barcelonès y en cursos de postgrado en la Universitat Pompeu Fabra. Su trayectoria literaria, que arrancó en 2009 con La memòria de les formigues, dio un salto en 2013 ganando el Premi Prudenci Bertrana con Faré tot el que tu vulguis. Massa deutes amb les flors fue su último libro publicado, en 2023. La directora de la Llibreria Ona recordó que muchos autores en catalán no pueden vivir de la literatura: “muchos escriben de madrugada, los fines de semana o en vacaciones”. Por eso, vio el premio como un empujón para seguir.